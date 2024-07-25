شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا جاءت جامعة القاهرة الأولى عربيا في الإبداع والابتكار بتصنيف اتحاد الجامعات العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، في الـ 7 سنوات الماضية في التواجد والتقدم بكافة التصنيفات العالمية والدولة بمختلف معاييرها العلمية وذلك لكن كان من النجاحات الابرز هو صدارة جامعة القاهرة الجامعات العربية في مؤشر الابداع والابتكار في التصنيف العربي الاول للجامعات الذي تم إطلاقه بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وفي ظل التطور الكبير بالجامعات العربية خاصة الجامعات الخليجية والامكانيات المادية الكبيرة .. كيف جاءت جامعة القاهرة في الأول عربيا في مؤشر الإبداع والريادية والابتكار وتتصدر الجامعات المصرية في مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة بالتصنيف العربي للجامعات العربية، وذلك يرجع لعدة أسباب أبرزها الخطة الاستراتيجية الشاملة للجامعة والتي أعلنها الدكتور محمد الخشت في أغسطس ٢٠١٧ ، والخطة التي أعلنها مع توليه الفترة الثانية لرئاسة الجامعة عام 2021، لتطوير كافة اتجاهات البحث العلمي والنشر العلمي الدوري والذي وضع الجامعة في مكانة عالمية مرموقة.

ولعل من أبرز أسباب تصدر جامعة القاهرة مؤشر الإبداع والابتكار حسب معايير التصنيف العربي من بين 208 جامعات عربية تقدمت للتصنيف، بينما استوفت شروط القبول 115 جامعة عربية ممثلة عن 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية، هي عدد الأبحاث المتعلقة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية وهو ما يتوافق مع الهدف التاسع في أهداف التنمية المستدامة 2030 من قائمة المجلات Cite score خلال 5 سنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى عدد المشروعات البحثية المرتبطة بالتطوير والابتكار بالاشتراك مع الجهات المستفيدة والتي تم تمويلها خلال 5 سنوات الأخيرة، وعدد الأنشطة والفعاليات التعليمية في مجال الإبداع والريادية والابتكار ونقل التكنولوجيا خلال 5 سنوات الأخيرة، إلي جانب وجود عقود مبرمة بين حاضنات التكنولوجيا والأعمال وبين الصناعة والمؤسسات البحثية في سنة التصنيف، فضلا عن وجود مكتب (وحدة) نقل التكنولوجيا أو ما يشابهه –Technology Transfer Office.

وأشار التقرير العربي إلى أن أسباب تصدر جامعة القاهرة الجامعات العربية في الإبداع والابتكار من بينها براءات الاختراع الممنوحة من مكاتب الاختراع المدرجة في منصة Scopus خلال 5 سنوات الأخيرة، وعدد استشهادات البراءات العالمية مستعينة بالمخرجات البحثية للجامعة المتقدمة خلال الخمس Patent-Citations Count - Scival سنوات الأخيرة، بالاضافة إلى وجود الشركات الناشئة والمنطلقة من الحاضنات التكنولوجيا والأعمال.

جدير بالذكر أن تصنيف الجامعات العربية يعتمد على الدقة والموضوعية، وفق 4 مؤشرات رئيسة، هي: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمي 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولي، وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربي.

وكانت جامعة القاهرة ساهمت في تقدم مصر في المؤشر العالمي السنوي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 55 مركزا لتحتل المرتبة 56 بين 172 دولة، حيث ظهرت جامعة القاهرة منفردة به، كما أظهر التقدم الكبير الذي حدث في الجامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة والحاسبات، وهو مؤشر تصدره مؤسسة الاستشارات العالمية" اكسفورد إنسايتس" والمركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية.