شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك فى أعمال المؤتمر الدولى الخامس بجمهورية تتارستان بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزيزًا لدور مصر ومكانتها ورسالتها الدينية في أنحاء العالم، وصل مساء اليوم الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف إلى مدينة قازان الروسية، حيث يشارك وزير الأوقاف في أعمال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي .. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى" والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بمدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تتارستان بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الفترة من 25 - 26 يوليو 2024م.

يأتي ذلك في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على توطيد أواصر المحبة بين الشعبين، ومواصلة السير والعمل المشترك لتقوية هذه العلاقات المتميزة، وفي إطار الانطلاق برؤية مصر إلى آفاق العالم تحقيقا لمنهجية الأزهر الشريف في نقل العلوم والمعارف والخبرات والتشبيك مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم، سعيا لنشر قيم الأخلاق والأمان والاستقرار، وحفظا للأوطان، وزيادة في العمران، وصناعة للحضارة، وتحقيقا لمقاصد الشرع الشريف.

كان في استقبال الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور كاميل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.