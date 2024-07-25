شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يشارك فى مؤتمر كهنة الخليج والان مع تفاصيل الخبر

شارك قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في المؤتمر السابع لكهنة كنائسنا بدول الخليج العربي (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) بحضور صاحبى النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، والذى تجرى فعالياته حاليًا، بمشاركة عائلات الآباء الكهنة، بأحد بيوت المؤتمرات بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

وألقى قداسته محاضرة في المؤتمر دارت حول موضوع "الحياة المتوازنة" حيث لفت إلى أهمية التوازن بين:

١- الجسد والروح.

٢- العقل والعاطفة.

٣- الحق والواجب.

٤- الانتماء والعولمة.

٥- الزمن والأبدية.