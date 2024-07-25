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البابا تواضروس الثانى يشارك فى مؤتمر كهنة الخليج

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:36 م

شارك قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في المؤتمر السابع لكهنة كنائسنا بدول الخليج العربي (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) بحضور صاحبى النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، والذى تجرى فعالياته حاليًا، بمشاركة عائلات الآباء الكهنة،  بأحد بيوت المؤتمرات بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

وألقى قداسته محاضرة في المؤتمر دارت حول موضوع "الحياة المتوازنة" حيث لفت إلى أهمية التوازن بين:
١- الجسد والروح.
٢- العقل والعاطفة.
٣- الحق والواجب.
٤- الانتماء والعولمة.
٥- الزمن والأبدية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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