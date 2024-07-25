"قومي المرأة" يشيد بقرار عدم استبعاد أسر "تكافل وكرامة" بسبب "تحويشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

ثمن المجلس القومي للمرأة إصدار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي منشور وزاري بعدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل وكرامة) حال استفادتهم من خدمات برنامج الإدخار والاقتراض الرقمي (تحويشة) أو أي من برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة لمستفيديها؛ لمساعدتهم على التحول من تلقي الدعم النقدي إلى الإنتاج والعمل.

وأشاد نائب رئيس المجلس المستشار سناء خليل - في بيان اليوم الأربعاء، بهذا المنشور الوزاري المهم الذي قال إنه يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع السيدات على الانضمام لبرنامج (تحويشة)، والاستفادة من خدماته دون خوف من استبعادهن من برنامج (تكافل وكرامة).

وأوضح أن هذا المنشور يعكس حرص الوزارة على توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدي المقدمة للأسر الأولى بالرعاية بالوزارة والبرامج المنفذة بالمجلس القومي للمرأة؛ للمساعدة في تخفيف معاناة الأسر وإخراجهم من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج (تحويشة) يساعد السيدات والفتيات بالقرى المختلفة بمحافظات مصر على الإدخار الرقمي؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي لهن.