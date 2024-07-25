أبو الغيط يكشف دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية وإجهاض مخطط التهجير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن الدور الجوهري الذي اضطلعت به مصر لإحباط محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وديارهم.

وأكد أبو الغيط خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، علي فضائية "ام بي سي مصر"، على الموقف الراسخ لمصر والذي يقضي برفض أي خطط تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تنتقص من مطالبه العادلة بإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة والحيوية.

وأضاف أبو الغيط أن مصر بذلت جهودًا مضنية للحيلولة دون إهدار المزيد من الدماء وتجفيف منابع التوتر ووضع حد للمواجهة المشتعلة في قطاع غزة. وتابع أبو الغيط شارحاً أبعاد الرؤية المصرية حيال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وقال إن "مصر كانت وما زالت وستستمر رفضاً لأي مخططات تستهدف القضية الفلسطينية وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني."

وأكد أيضاً على رفض مصر التام لأي اجراءات أحادية تتخذها السلطات الإسرائيلية لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية ودفع الأمور نحو المزيد من التأزم وتعريض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر.

وفي سياق متصل، أثنى أبو الغيط على موقف المملكة العربية السعودية الثابت بعدم اتخاذ أي خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل إلا بعد إقرار حل الدولتين وثبوت وضوح آفاق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال أبو الغيط إنه يقدر تمامًا الإصرار السعودي على ضرورة وجود دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للبقاء تمتد على كامل الأراضي المحتلة التي استولت عليها إسرائيل منذ يونيو 1967.

وفي ختام اللقاء، أثني أبو الغيط على الدبلوماسية المصرية وجهودها الحثيثة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل والعادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.