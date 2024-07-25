"خلصوا على الخزنة".. تفاصيل القبض على عصابة سرقة شركة إطارات سيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من مالك شركة لاستيراد إطارات السيارات، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، باكتشافه سرقة مبالغ مالية من العملات "أجنبية ومحلية" من داخل خزينة بمكتبه بالشركة.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص – مقيمون بالقاهرة).

وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتبين أن من ضمن المذكورين عامل سابق بالشركة المشار إليها، وكان يعلم باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية بداخلها؛ فقرر سرقتها بالاستعانة بباقي المتهمين عن طريق مغافلة العاملين بالشركة والدخول إليها وتحصلهم على المبالغ المالية.

وتم بارشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، كما تم ضبط فني ألوميتال، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ لاستيلائه على جزء من المبلغ المالي من أحد المتهمين، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي، اتخاذ الإجراءات القانونية .