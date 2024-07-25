بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتي روعي فيها الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية، وضخ دماء جديدة في شرايين المواقع الشرطية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إدراكاً لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمني متميز، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للاستقرار الإجتماعي والوظيفي ووصولاً لأعلى مُعدلات الأداء الشرطي المُحترف.

وجاءت الحركة التي اعتمدها الوزير كالتالي:

• لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابي – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .

• لواء / خالد عبدالحميد السيد متولي – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

• لواء / عصام محمد العزب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادي.

• لواء / محمد صلاح محمد محمد – مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

• لواء / مفيد محمد مفيد السيد – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

• لواء / طارق راشد محمد محفوظ – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .

• لواء / سامح قايد محمود الحميلي – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

• لواء / طارق محمد السعيد شعلان – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة.

• لواء / عبدالوهاب عبد الرحيم عبدالوهاب الشيخ – مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

• لواء / منال عاطف فتح الله إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

• لواء / عمر حلمي محمد يوسف – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي .

• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مدير أمن أسوان .

• لواء / حسن على عطيه محمود – مدير أمن الأسكندرية .

• لواء / صبرى صالح عزب إسماعيل – مدير أمن سوهاج .

• لواء / أمجد أنور ميساك هارون – مدير الإدارة العامة للمرور .

• لواء / محمد عبدالوهاب سليمان راضي – مدير أمن شمال سيناء .

• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مدير أمن الدقهلية .

• لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن البحر الأحمر .

• لواء / عمرو رؤوف زكي عبدالرازق – مدير أمن الشرقية .

• لواء / عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص – مدير أمن القليوبية .

• لواء / حاتم محمد عبدالعزيز حداد – مدير أمن مطروح.

• لواء / مصطفى إبراهيم السيد أبو السعود – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة .

• لواء / محمد عبدالله محمود عبدالله – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة.

• لواء / تامر حسن علي الموافي– مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.