"الحميلي للجيزة وراشد للقاهرة ومنال لحقوق الإنسان".. تفاصيل حركة تنقلات وزارة الداخلية

• لواء / تامر حسن علي الموافي– مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.

وشملت الحركة ترقية اللواء سامح الحميلي ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء طارق راشد محمد محفوظ ليشغل منصب مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ، واللواء منال عاطف فتح الله إبراهيم مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتي روعي فيها الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية، وضخ دماء جديدة في شرايين المواقع الشرطية.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية