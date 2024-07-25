محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة ٢٠٢٤.

وتضمنت حركة تنقلات الشرطة 2024، تجديد الثقة في اللواء ناصر محيي الدين مساعدًا لوزير الداخلية للإعلام.

وعمل اللواء ناصر محيي الدين على خلق أداء إعلامي احترافي بقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية طوال الفترة الماضية.

وساهم دور اللواء ناصر محيي الدين في تطوير أداء مركز الإعلام الأمني، الأمر الذي عزز من دحض الشائعات وإطلاع الرأي العام على مجهودات رجال الشرطة، ما ساهم في تجديد الثقة باللواء ناصر محيي الدين مساعدًا للوزير للإعلام.