وزير الداخلية يجدد الثقة في اللواء عادل جعفر لقطاع الأمن الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة ٢٠٢٤.

وتضمنت حركة تنقلات الشرطة 2024، تجديد الثقة في اللواء عادل جعفر مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إدراكاً لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمني متميز، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للاستقرار الإجتماعي والوظيفي ووصولاً لأعلى مُعدلات الأداء الشرطي المُحترف.