جنرال الأمن العام.. من هو اللواء محمود أبو عمرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:



أعلن اليوم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن قراره بتعيين اللواء محمود أبو عمرة مساعدًا له لقطاع الأمن العام، ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2024.

اللواء أبو عمرة، الذي ينحدر من مديرية أمن القاهرة، بدأ مسيرته الشرطية الطويلة بتميز وإنجازات متعددة.

بدأت مسيرته كرئيس لمباحث قصر النيل، وتقلد مناصب عدة منها رئيس لقطاع غرب القاهرة ونائب مدير أمن القاهرة.

وفي عام 2020، تولى أبو عمرة منصب مدير أمن الإسكندرية، قبل أن يتم تعيينه في عام 2021 كمساعد وزير لمنطقة غرب القناة.

تميز اللواء أبو عمرة بشعبيته الواسعة ونجاحاته البارزة في مجالات الأمن التي خدمها، ما جعله مرشحاً مناسباً لشغل منصب المساعد لقطاع الأمن العام. يعد هذا التعيين بمثابة تكليف جديد يضاف إلى مسيرته المهنية الحافلة، حيث سيتولى مسؤوليات البحث الجنائي وضبط الأمن على مستوى الجمهورية.