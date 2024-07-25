شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة السبت فى 98 لجنة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسى 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، السبت المقبل الموافق 27 يوليو، إذ يؤدي الامتحانات 25001 طالبًا وطالبة، مقسمين على (98) لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي الطلاب في اليوم الأول للامتحانات، التي تستمر لمدة 6 أيام، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 28 يوليو امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 29 يوليو امتحان مادة الهندسة، والثلاثاء 30 يوليو امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 31 يوليو امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 1 أغسطس بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورًا، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.