شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الفلفل الأحمر.. مسكن قوى لآلام العضلات والعظام والان مع تفاصيل الخبر

يحتوى الفلفل الأحمر على مادة الكابسيسين وهى المادة التى تعطيه الطعم الحريف وأيضا مسكن قوى لالام العضلات والعظام فهو يعطى إحساسًا بحرقة موضعية مما ينتج عنها تخدير لبعض الوقت فى منطقة الالم وتستخدم هذه المادة فى العديد من الدهانات الموضعية التى تباع فى الصيدليات.



ويستخدم الفلفل الأحمر كتوابل في تحضير العديد من الوصفات ، ويمكن استخدامه طازجاً أو مطحوناً أو مجففاً .



وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد الفلفل الأحمر:



1- تسكين ومقاومة الألم بسبب مادة الكابسيسين الفعالة في الفلفل الحار والتي لها بعض الخصائص الفريدة ومنها قدرتها على الإرتباط مع مستقبلات الألم .



2- تحسين صحة الجهاز الهضمى فمن فوائد الكابسيسين مساهمتها في تعزز صحة الأمعاء وفقدان الوزن.



3- تخفيف الصداع النصفى حيث تساعد الكابسيسين في معالجة الصداع والصداع النصفى.



4- تعزيز صحة القلب فمن فوائد الفلف الأحمر تحسين الدورة الدموية ومنع أمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول في الدم وتقليل رواسب الدهون.



5- تعزيز فقدان الوزن حيث ينشط الفلف الأحمر توليد الحرارة وزيادة معدلات الأيض والمساهمة في حرق المزيد من السعرات الحرارية وزيادة الوزن.



6- محاربة الأنفلونزا ونزلات البرد.



7- التخلص من رائحة الفم الكريهة.



8- محاربة نقص الحديد.