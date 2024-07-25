شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تسافر المصيف.. نصائح علشان شقتك تبقى فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

عقب انتهاء موسم المدارس تستعد الأسر للسفر لقضاء عطلة جميلة للاستمتاع بجمال وهدوء البحر، وتكون الشقق المغلقة عرضة للسرقة وتوجد بعض النصائح لتجنب السرقة، حتى تنتهى إجازتك نهاية سعيدة.

ــ التأكد من سلامة الأبواب والنوافذ قبل السفر، وتصليح أي نافذة بها خلل.

ـ ابلاغ جيرانك المقربين فقط بسفرك لمتابعة شقتك في غيابك.

ـ من الأفضل وضع شبكة حديدية للشبابيك القريبة من المناور ومواسير المجاري.

ـ عدم النشر على مواقع التواصل عن حياتك الخاصة وخاصة السفر في العطلات.

ــ لزيادة الأمان يجب وضع كاميرات مراقبة أمام شقتك، فالكاميرات تكون عنصرا فعالا فى إخافة المجرمين والخارجين على القانون.