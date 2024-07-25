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قبل ما تسافر المصيف.. نصائح علشان شقتك تبقى فى أمان

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القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندس

الخميس، 25 يوليو 2024 03:30 ص

عقب انتهاء موسم المدارس تستعد الأسر للسفر لقضاء عطلة جميلة للاستمتاع بجمال وهدوء البحر، وتكون الشقق المغلقة عرضة للسرقة وتوجد بعض النصائح لتجنب السرقة، حتى تنتهى إجازتك نهاية سعيدة.

ــ التأكد من سلامة الأبواب والنوافذ قبل السفر، وتصليح أي نافذة بها خلل.

ـ ابلاغ جيرانك المقربين فقط بسفرك لمتابعة شقتك في غيابك.

ـ من الأفضل وضع شبكة حديدية للشبابيك القريبة من المناور ومواسير المجاري.

ـ عدم النشر على مواقع التواصل عن حياتك الخاصة وخاصة السفر في العطلات.

ــ لزيادة الأمان يجب وضع كاميرات مراقبة أمام شقتك، فالكاميرات تكون عنصرا فعالا فى إخافة المجرمين والخارجين على القانون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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