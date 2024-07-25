شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها موافقة الزوجة.. تعرف على شروط الترشح للكهنوت فى الكنيسة والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بـ الكنيسة الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أب اعتراف لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

واعتمد المجمع المقدس لائحة الكاهن يوم 20 يونيو 2013 بعد مناقشات واسعة استمرت 6 أشهر لتصير نافذة التطبيق بعد اعتمادها، وتطبق فى جميع الكنائس فى مصر والمهجر وتصير تحت الملاحظة لمدة عامين، حيث تتلقى سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة أى ملاحظات حتى يمكن مناقشتها والاستفادة منها عند مراجعة هذه اللائحة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الشروط للترشح للكهنوت والملفات المطلوبة

17 ملفا مهما للمتقدم لطلب الرسامة كاهنا:

1- صورة بطاقة الرقم القومى "أو جواز السفر" على أن تكون سارية، مع الاطلاع على الأصل.

2- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

3- صورة من عقد الزواج.

4- أصل المؤهل الدراسى أو مستخرج رسمى منه.

5- شهادة تحديد الموقف من التجنيد.

6- أصل الصحيفة الجنائية على ألا يكون قد مضى على استخراجها أكثر من شهر من تاريخ تقديمها ويحق للرئاسة الدينية الاستثناء من هذا الشرط.

7- قرار المجلس الطبى (عضوى) معتمد من مراكز طبية تحددها البطريركية أو الإيبارشية.

8- قرار المجلس الطبى (نفسى) معتمد من مراكز طبية تحددها البطريركية أو الإيبارشية.

9- تزكية أب الاعتراف.

10- تزكية الآباء كهنة الكنيسة المرشح للخدمة فيها.

11. إقرار بموافقة زوجة المرشح للكهنوت على سيامة زوجها.

12. إقرار من المرشح ألا يكون واقعا تحت حرم كنسى بشهادة تقدم من المجلس الإكليريكى الفرعى.

13. إقرار مالى.

14. استمارة الترشح وتتضمن شروط الترشح والإقرارات الواجب التوقيع عليها.

15 - إقرار من المرشح بحسن السيرة في المعاملات المالية.

16 - إقرار من المرشح بألا يمتهن عملا آخر بخلاف العمل الكهنوتى.

17 - إقرار من المرشح بالالتزام بضوابط العمل الكهنوتى والمحاذير كما تم توضيحها فى المادة السابعة من هذه اللائحة.