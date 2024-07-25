شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اكتشافات جديدة فى تحقيقات محاولة اغتيال ترامب منها إطلاق النار 8 مرات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسئول محلي في قوات إنفاذ القانون خلال جلسة استماع لمجلس الأمن الداخلي عن تفاصيل جديدة حول الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى محاولة اغتيال ترامب، مما أثار المزيد من الأسئلة لجهاز الخدمة السرية الأمريكي المحاصر.

تأتي الشهادة اللافتة لمفوض شرطة ولاية بنسلفانيا كريستوفر باريس بعد يوم واحد فقط من إدلاء كيمبرلي تشيتل مدير الخدمة السرية المستقيل الآن بشهادته أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب، ورفضه إلى حد كبير الإجابة عن الأسئلة حول إطلاق النار على تجمع حاشد للرئيس السابق في بنسلفانيا.

ووفقا لشبكة سي إن إن أبرز ما جاء فى شهادة المسئول الأمريكي:

شهدت باريس أن اثنين من ضباط إنفاذ القانون المحليين غادرا المبنى الذي يطل على السطح، حيث استهدف توماس كروكس الرئيس السابق قبل أن يطلق النار، وقالت إن ضابطين من وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بتلر، وهي قوة تكتيكية تتمتع بقدرات القناصة، تركا مواقعهما في المبنى للبحث عن شخص مشبوه اكتشفوه أولاً وأبلغوا سلطات إنفاذ القانون الأخرى وكان هذا الشخص كروكس.

وقالت باريس إن المحققين يعتقدون أن كروكس أطلق ثماني طلقات قبل أن يقتله القناصة، وقالت باريس للجنة: "أعتقد أن العدد هو ثمانية تم انتشال ثمانية أغلفة"، وكان المسؤولون قد أكدوا في السابق فقط أن مطلق النار أطلق النار عدة مرات على المسيرة في وقت سابق من هذا الشهر كما أخبرت أعضاء الكونجرس أن "العديد من عملاء الخدمة السرية" أخبروا قائد منطقة شرطة الولاية أثناء جولة في المنطقة قبل التجمع أن وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بتلر كانت مسؤولة عن تأمين المبنى الذي أطلق منه كروكس الطلقات.

وقالت باريس إن مطلق النار قضى حوالي ثلاث دقائق على السطح قبل إطلاق النار على ترامب، وأضافت أن ضابط شرطة محلي اقترب من كروكس على السطح، وفي تصريحات سابقة أشارت باريس إلى أن الأمر استغرق دقيقتين إلى ثلاث دقائق منذ أن واجه الضابط كروكس حتى إطلاق النار، وقالت: "من المحتمل أن يكون هذا هو العدد الإجمالي للوقت، مقدار الوقت الذي قضاه على السطح.. عندما رفع أحد الضابطين المحليين الآخر ثم سقط بعد ذلك"، وقالت باريس إن ثواني فقط مرت بين سقوط الضابط وإطلاق كروكس أعيرة نارية.

بينما ساعدت سلطات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولاية في العملية الأمنية لتجمع ترامب، لم يكن لها أي رأي في تصميمها حتى خارج المحيط الآمن للتجمع. وقالت باريس إن أعضاء قوات إنفاذ القانون التابعة لمدينة بتلر الذين تركوا موقعهم للعثور على كروكس على الأرض، تم تعيينهم في مواقعهم من قبل الخدمة السرية.

تم التعرف على كروكس لأول مرة على أنه شخص "مشبوه" من قبل أفراد إنفاذ القانون المحليين عندما فشل في دخول المنطقة الآمنة قبل المسيرة، وفقًا لباريس وأصبح الضباط، أعضاء وحدة خدمات الطوارئ بتلر (ESU)، قلقين عندما رأوه يستخدم جهاز تحديد المدى، وقرروا التواصل مع مركز القيادة، الذي يشرف عليه جهاز الخدمة السرية.