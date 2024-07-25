شكرا لقرائتكم خبر عن %94من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم استخدام الأطفال في التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام الأطفال في التسول، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام الأطفال في التسول.

وأيد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام الأطفال في التسول، بينما عارض 6% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام الأطفال في التسول.



