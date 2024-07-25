شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، عن أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه و السولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالى...

بنزين 95.. 15 جنيها للتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيها للتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيها للتر

السولار .... 11.50 جنيها للتر

الكيروسين .... 11.50 جنيها لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.



