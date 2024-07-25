"شيماء" تطلب خلع زوجها: "شربني منوم وهرب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

رفعت "شيماء. ه"، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: " شربني منوم وهرب من البيت بعد 16 يوم زواج فقط".

تقول الزوجة في دعواها التي تحمل رقم 3649 لسنة 2023، بأنها تعرفت على زوجها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبعد محادثات دامت شهور تقدم للزواج منها.

تكمل الزوجة حديثها: "وجدته مناسب للزواج بتصرفاته وقراراته التي تحدث عنها الجميع قبل الزفاف، من خلال قبوله بكل التنازلات التي وضعها والدي، بخصوص مستلزمات عش الزوجية "وقتها حسيت إنه شاريني".

تضيف"شيماء": "تزوجته وعشت معه أجمل 10 أيام في حياتي وبعد ذلك وجدته يشعر بالخوف والقلق من فكرة الولادة والأطفال، فوعدته بعدم التفكير في الموضوع وتأجيله لفترة حتى يشعر بأنه قادر على ذلك".

في نهاية حديثها، أكدت الزوجة أن زوجها ظل يتباعد عنها بتصرفاته وطريقته، حتى وصلت إلى يوم الـ 16 من عمر زواجهما، حيث قالت: "شربني منوم شديد وهرب". وعندما استفاقت من تلك الغيبوبة، وجدت رسالة من زوجها تخبرها بأنه لا يرغب في العيش معها ولا يفكر في إنجاب أطفال، حيث قال في رسالته: "مش عايز أخلف وسامحيني".

تختتم الزوجة: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بعدما فقدت الأمل في وجوده، ورفعت دعوى خلع ضده، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.