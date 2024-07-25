شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2024 للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر يوليو 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة .

ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية ، بجانب صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات .

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين على ضرورة تكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة ومخازن الجملة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ الحكومية والخاصة بكميات وأسعار مناسبة، مع التنسيق مع المحافظين، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، وممثلي الغرف التجارية، لضبط الأسواق، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها .