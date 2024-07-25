بالصور.. تعريفة المواصلات الحالية داخل القاهرة وإلى الأقاليم.. ومصدر: زيادة جديدة قريبا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، القرار رقم 1595 لسنة 2024، والذي يتضمن تحديد الأسعار الجديدة للوقود اعتبارًا من 25 يوليو 2024، كالتالي:

1. سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين: 12.25 جنيهًا.

2. سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين: 13.75 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

3. سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين: 15.00 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

4. سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية: 11.50 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

5. سعر بيع اللتر من السولار:

- 11.50 جنيهًا لشركات إنتاج الكهرباء.

- 11.50 جنيهًا لمحطات خدمة وتموين السيارات.

- 11.50 جنيهًا لمستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار، شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن زيادة أسعار السولار سيتبعها زيادة في تعريفة أجرة المواصلات على جميع خطوط السير داخل القاهرة وإلى الأقاليم.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى الخليج 365، أنه سيتم إصدار تعريفة رسمية من قبل المحافظة وتعليقها بجميع المواقف.



وينشر الخليج 365 أسعار تعريفة المواصلات الحالية داخل القاهرة وإلى الأقاليم والتي من المنتظر أن تتغير حال إقرار زيادة جديدة.