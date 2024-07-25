انفجارات هزت أكتوبر.. 6 ساعات وسط جحيم مصنع دهانات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

6 ساعات عصيبة عاشها سكان مدينة السادس من أكتوبر تحديدًا القاطنين بالقرب من المنطقة الصناعية السادسة لدى اندلاع حريق هائل داخل مصنع للدهانات.

فجر الخميس سُمع دوي أصوات انفجار متتالية هزت أرجاء المدينة تلاها صوت سرينة سيارات الإطفاء ترافقها عربات هيئة الإسعاف قاصدين المنطقة الصناعية السادسة.

ألسنة اللهب ارتفعت لأمتار وسط تصاعد كثيف للأدخنة التي شكلت سحابة سوداء غطت سماء أكتوبر نتيجة حريق هائل شبَّ داخل مصنع رويال للدهانات والصناعات الكيماوية.

4 سيارات إطفاء وصلت في البداية قبل أن يدفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية ما بين سيارات إطفاء وخزانات مياه استراتيجية وسلم هيدروليكي للسيطرة على جحيم المصنع.

مهمة صعبة ازدادت صعوبة بسبب الرياح ووجود مواد قابلة للاشتعال داخل المنشأة الصناعية لكن خطة المجابهة التي فرضها مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية حالت دون وقوع خسائر في الأرواح لينتقل بعدها رجال الدفاع المدني إلى مرحلة التبريد ومنع تجدد الحريق.

اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة استقبل ولايته الجديدة -بعد شغله المنصب كقائم بالأعمال- بمباشرة تطورات الحريق موجهًا الحكمدار اللواء عبد الرحمن سكر بمراجعة اشتراطات الأمن الصناعي للمصنع بالتنسيق مع الجهات المختصة.