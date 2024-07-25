سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال ساعات الذروة الأولى من صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية ملحوظة وانتظامًا بحركة السيارات.

تمتاز الحركة بالانتظام على طول الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بسيولة مرورية، بالإضافة إلى كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، حيث يشهد كل منها حركة سير ميسرة تحت رقابة مرورية مشددة.

في الجيزة، أظهرت شوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية انتظامًا في حركة السير، مع انتشار خدمات الطرق لتسهيل الحركة.

بالطرق الزراعية، شهد طريق القادمين من مدينة بنها وصولًا إلى ميدان المؤسسة والمظلات انتظامًا بحركة السيارات، بالإضافة إلى انسيابية الحركة على طول كورنيش النيل من المظلات إلى ميدان عبد المنعم رياض، مع تواجد مستمر لرجال المرور لمتابعة الوضع.

في مناطق وسط القاهرة، سجل ميدان التحرير ومداخله انسيابًا في حركة السير، مع استمرار انتظام حركة السيارات في كل المداخل المؤدية للميدان. كما شهد كورنيش النيل سيولة مرورية على نطاق واسع، بما في ذلك المتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

تواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مراقبة ومتابعة حركة السيارات على كافة المحاور والميادين، من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على مدار الساعة، لضمان سلامة وسلاسة حركة المرور.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.