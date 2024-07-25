شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: اليوم إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران، وزير العمل،على أن اليوم الخميس، الموافق 25 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بدلا من أول أمس الثلاثاء الموافق 23 يوليو.

وأوضح الوزير، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ،إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة لأجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر ..وأوضح أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص..

وكانت وزارة العمل ،قد أصدرت الكتاب الدوري- بداية هذا الأسبوع- ،والذي يحمل رقم 19 لسنة 2024، بهذا الشأن،و عليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.

ويأتي ذلك القرار من وزارة العمل ،للحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الاجتماعية، والقومية ،من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد،في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024، والمتضمن،بأن يكون اليوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ،والهيئات العامة ،ووحدات الإدارات المحلية ،وشركات القطاع العام ،وشركات قطاع الأعمال العام ،وشركات القطاع الخاص.