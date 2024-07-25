شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة من المجر لميناء الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة (15 عربة درجة ثالثة مكيفة + عربة بوفية) من المجر إلى ميناء الإسكندرية ليصل اجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة إلى عدد 962 عربة (500عربة تهوية ديناميكية + عدد 460 عربة درجة ثالثة مكيفة + 1 عربة أولي مكيفة نموذج + 1عربة بوفية مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد حيث يتبقى عدد (388) عربة

مضيفا أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي عربات صفقة ال (1350) عربة سكة حديد مختلفة الدرجات.

موضحا ان الصفقة هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة

لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.



وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة



وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة جديدة من المجر الى ميناء الإسكندرية



وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة جديدة من المجر