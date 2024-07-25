مصدر: زيادة تعريفة المواصلات بالجيزة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مطلع بمحافظة الجيزة، إنه سيتم زيادة أجرة المواصلات بجميع خطوط السرفيس والنقل الجماعي، وذلك على إثر زيادة أسعار البنزين والسولار.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، الخميس، أن محافظ الجيزة سيجتمع خلال ساعات لإقرارها، مؤكدا أن الزيادة ستكون على الخطوط كافة.

وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، القرار رقم 1595 لسنة 2024، والذي يتضمن تحديد الأسعار الجديدة للوقود اعتبارًا من 25 يوليو 2024، كالتالي:

1. سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين: 12.25 جنيهًا.

2. سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين: 13.75 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

3. سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين: 15.00 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

4. سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية: 11.50 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

5. سعر بيع اللتر من السولار:

- 11.50 جنيهًا لشركات إنتاج الكهرباء.

- 11.50 جنيهًا لمحطات خدمة وتموين السيارات.

- 11.50 جنيهًا لمستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار، شامل الضريبة على القيمة المضافة.