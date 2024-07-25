بعد زيادة البنزين.. توجيهات عاجلة من التنمية المحلية للمحافظات بشان أجرة المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الاتصالات الهاتفية صباح اليوم مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة من المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم الخميس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقًا للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي للمحافظات، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، بسرعة التنسيق بين المحافظات لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقي المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات الوزارة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، وطالبت الوزيرة، المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب (01200353111) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكتروني للوزارة: "[email protected] ".

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