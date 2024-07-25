زيارة منزلية من مستشفى العلمين.. تفاصيل خدمة جديدة لرواد الساحل (قائمة بالأسعار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قدمت وزارة الصحة والسكان، خدمة الزيارات المنزلية بمستشفى العلمين النموذجي، لخدمة رواد الساحل الشمالي بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

وأوضحت الوزارة أن تلك الخدمة تستهدف توفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في منازلهم، ورعاية المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة، إذ تقدم الزيارات المنزلية العديد من الخدمات للمرضى في جميع التخصصات الطبية، فيمكن للطبيب زيارة منزلك لتقديم التشخيص والعلاج في مختلف التخصصات الطبية.

وأشارت إلى تقديم خدمة طبية مميزة في المنزل بجودة عالية من قبل استشاريين في جميع التخصصات على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، بما في ذلك إمكانية حجز زيارة "الخبير الأجنبي".

واعتبرت أن الزيارات المنزلية هي الخيار الأفضل للمرضى الذين يعانون من الخوف من التواجد بالمستشفيات، وكذلك لكبار السن لتجنب العدوى والانتظار، فضلًا عن توفير الوقت والجهد حيث تصل إلى أي مكان وبأي وقت.

ومن بين تلك الخدمات: الفحص الطبي الشامل، وتوفير الأشعة والتحاليل التي قد يحتاج إليها المريض، بجانب خدمات العلاج الطبيعي، والأشعة التليفزيونية، ورسم القلب.

كما لفتت إلى توفير فريق عمل من الممرضين المهرة المشهود لهم بالكفاءة لتوفير خدمات تمريضية مثل: تركيب الكانيولا، والعلاج الوريدي، والقساطر البولية للرجال والنساء، والحقن الشرجية، وتركيب الرايل، والغيار على الجروح، فضلًا عن المتابعة الدقيقة للمريض عن طريق توفير ملف صحي لكل حالة على حدة.

وفرت وزارة الصحة رقمًا خاصا لحجز زيارة منزلية، وهو 01553705492، والذي يمكنك من خلاله حجز موعد طبيب في أي تخصص مثل: أمراض القلب، طب الأطفال، الأمراض الباطنية، الجراحة العامة، جراحة العظام، الرمد، التغذية العلاجية، ورسم القلب، والأنف والأذن.

وحددت مستشفى العلمين قائمة بأسعار كل خدمة طبية في مختلف التخصصات، حيث تتيح الخبير الأجنبي مع تحديد قيمة الكشف عند زيارة الخبير، فضلًا عن قيمة حجز الزيارة المنزلية 1500 جنيه، وعيادة تجميل الوجه 2500 جنيه، والطبيب المرافق للحالات الخاصة 3 آلاف جنيه.