صور.. وصول 16 عربة سكة حديد مكيفة جديدة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة (15 عربة درجة ثالثة مكيفة + عربة بوفية) من المجر إلى ميناء الإسكندرية>

وبذلك يصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة إلى عدد 962 عربة (500 عربة تهوية ديناميكية + 460 عربة درجة ثالثة مكيفة + 1 عربة أولى مكيفة نموذج + 1 عربة بوفية مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد حيث يتبقى 388 عربة.

وأضاف أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي عربات صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد مختلفة الدرجات.

وأوضح أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة.

ولفت إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

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