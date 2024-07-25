زيادة تصل لـ 2 جنيه في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عدلت محافظة القاهرة، تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسي الأبيض، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وشملت الزيادة الجديدة في أجرة المواصلات، أتوبيسات هيئة النقل العام بالمحافظة على جميع خطوط الهيئة.

وتم زيادة أجرة الأتوبيسات العادية من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات بمقدار جنيه زيادة في التذكرة على 186 خطًا.

كما تم زيادة تذاكر الأتوبيسات المكيفة من 13 جنيها إلى 15 جنيها بمقدار 2 جنيه في التذكرة على عدد 11 خطًا.

وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وأعلن محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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