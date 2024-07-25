سؤال برلماني للحكومة بشأن خطتها لإنتاج السيارات الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء؛ بشأن خطة الحكومة نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

وقال عصام في سؤاله: الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع معدل الإقبال على السيارات الكهربائية في بعض الدول بالتزامن مع التوسع في إنتاجها وإعلان عدد من الدول عن حوافز تشجع الإقبال عليها، لما لها من مميزات في الحفاظ على البيئة وتوفير الوفود.

وأضاف أنه توجد جهود مصرية نحو إنتاج السيارة الكهربائية، خلال الفترة الماضية، من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية.

وأوضح أنه في ظل ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من أزمة طارئة في الكهرباء بسبب إمدادات الغاز، طرح البعض تساؤلات حول مستقبل السيارات الكهربائية في مصر حال استمرار مثل تلك الأزمات الطارئة أو تكرار ها في أوقات قادمة.

ووجه عضو مجلس النواب سؤالا للحكومة عن خطتها للإسراع في إنتاج السيارات الكهربائية وكذلك مستقبل تلك السيارات في ظل أزمة تخفيف الأحمال.