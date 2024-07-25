شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية​ ينظم 38 يوما حقليا لمحصول الأرز والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور السعيد حماد، المدير التنفيذى لمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية أنه تم تنفيذ برنامج أيام الحقل المرحلة الأولى خلال شهر يوليو 2024 في إطار جهود وزارة الزراعة لترشيد المياه واستخدام أساليب الري الحديث في الزراعة وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وفى إطار هذه المرحلة لمحصول الأرز تم تنفيذ 38 يوم حقل فى 8 محافظات وهم " كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – بورسعيد – دمياط - الاسكندرية" بمعرفة الباحثين بقسم بحوث الأرز و أخصائين الارشاد الزراعى وجهاز تحسين الاراضى لمتابعة حالة الحقول الإرشادية والتدريب العملي علي كيفية تطبيق التوصية الفنية و الممارسة الموصي بها لترشيد استخدام المياه وزيادة الانتاجية كما تم تدريب 600 مزارع فى 8 محافظات خلال تنفيذ هذه الايام فى الحقول الإرشادية لـ محصول الأرز بإجمالي مساحة 5927 فدان.

وأضاف "حماد" أنه تم تنفيذ 64 يوم حقل ضمن فعاليات المرحلة الأولي لأيام الحقل لـ محصول الذرة الشامية في 14 محافظة وهم " كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – الاسكندرية – القليوبية – المنوفية – السويس – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – الاقصر" بمعرفة السادة الباحثين بقسم بحوث الذرة الشامية و الباحثين بمعهد وقاية النباتات وبمشاركة فريقى الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى و الجهاز الإرشادي بالمحافظات.

استهدفت هذه الأيام حضور وتدريب 950 مزارع على كيفية تطبيق التوصية الفنية و الممارسة الموصي بها لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية فى التوقيت المناسب لها وتطبيقها بصورة عملية في الحقول الارشادية للمشروع لمحصول الذره بإجمالى مساحة 5380 فدان .

كما تم التركيز علي طرق التصدي والقضاء علي دودة الحشد الخريفي وكيفية مكافحتها باستخدام المبيدات الموصي بها وطريقة وموعد الرش.