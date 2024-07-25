شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة المسارات السعودية على منصة "ادرس فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات - الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالي إتاحة القبول للطلاب الحاصلين على شهادة المسارات السعودية بفروعها المتنوعة (العلمي، الصحة والحياة، وعلوم الحاسب والهندسة، إدارة الأعمال)، وذلك عبر منصة "ادرس في مصر" من خلال رابط التقديم التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وأوضح د. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أنه نظرًا لصدور شهادة المسارات السعودية لأول مرة، وحرصًا منا على مصلحة الطلاب وعدالة التوزيع لجميع الطلاب المتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية، ستكون أماكن طلاب هذه الشهادة محفوظة في جميع التخصصات بالجامعات، علمًا بأن الأولوية على المنصة تكون بأسبقية التقديم وذلك لجميع الطلاب الحاصلين على الشهادة من مختلف الجنسيات.

وأشار د. أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إلى أنه يتم متابعة الطلاب المُتقدمين للمنصة يوميًا، والاطلاع على مُستجدات طلباتهم، وذلك لاستكمال الإجراءات والإسراع في إتمامها، لافتًا إلى أن مدة فحص الملف تستغرق من (3-5) أيام فقط، حتى يتم استكمال سداد المصروفات والقيد بالجامعات.

يُذكر أن منصة "ادرس فى مصر" أعلنت بدء قبول طلبات الطلاب الراغبين في التقدم للدراسة في الجامعات المصرية اعتبارًا من 29 يونيو 2024، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2024، ويكون التقدم إلكترونيُا فقط ولا يوجد تقديم بالنظام الورقي.

واوضحت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية، ضمن جهود وزارة التعليم العالي؛ لتقديم خدمة تعليمية مُتميزة تلبي إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، للتأكيد على مكانة مصر كقبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

