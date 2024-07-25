شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب القوات المسلحة محمد طارق يحصد 3 ميداليات فى بطولة العالم للسباحة بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

نجح لاعب القوات المسلحة نقيب مهندس محمد طارق محمد حسنين فى تحقيق ثلاث ميداليات متنوعة خلال مشاركته ضمن المنتخب الوطنى فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة التى أقيمت بدولة صربيا, حيث حقق اللاعب المركز الثانى وحصد الميدالية الفضية فى سباق 800 م سباحة بالزعانف المونو , والمركز الثانى والميدالية الفضية فى سباق 400 م سباحة بالزعانف المونو , والمركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق 400 م سباحة بالزعانف المزدوجة , بالإضافة إلى حصوله على المركز الرابع فى سباق 200 م سباحة بالزعانف المونو.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب على هذا الإنجاز والذى يعد نموذجاً مشرفاً للشباب المصرى وقدوة للأجيال القادمة من الأبطال الرياضيين .

يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات ودعم اللاعبين وتهيئة المناخ الملائم لهم.

وفقاً للأسس العلمية المدروسة لإعداد كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الدولية .