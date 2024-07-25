شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى الزيتون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالخميس، 25 يوليو 2024 11:22 ص
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية لـ محصول الزيتون ، خلال شهر يوليو .
وتمثلت التوصيات في الآتي:
1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة.
2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4- ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الرى.
5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس.
الرى بالغمر
6- الأشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.
7- يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات .
8- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم.
الرى بالتنقيط
7- يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة في الشهر.
8- يضاف 1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوم.
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