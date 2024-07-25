شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: دعم صغار المزارعين فى 150 قرية فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لـ مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة عن تفاصيل انجازات برنامج دعم صغار المزارعين بصعيد مصر والدلتا للعام المالى 2023/2024تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار جهود وزارة الزراعة فى دعم صغار المزارعين بالمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا سواء في صعيد مصر أو الدلتا .

وأوضح أن برنامج دعم صغار المزارعين يتم تنفيذه بالتعاون بين برنامج الغذاء العالمى و وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة فى الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ويضم البرنامج عدد من المشروعات هى مشروع بناء مرونة الأمن الغذائى بصعيد مصر "مشروع التغييرات المناخية " وهو ممول من صندوق الاقلمة المناخية ومشروع تعزيز المرونى المناخية الممول من السفارة الهولندية بالقاهرة ومشروع بناء القدرة على الصمود الممول من الوكالة الألمانية الإنمائية .

ويعمل برنامج دعم صغار المزارعين فى 150 قرية فى 6 محافظات " الشرقية - اسيوط - سوهاج -قنا - الاقصر - أسوان ".

أوضح "حزين" أن هناك اكثر من 15.000 مزارع شاركوا فى نشاط توحيد الزراعات مابين الموسم الصيفى 2023 والموسم الشتوى 2024 حيث تم توحيد وزراعة اكثر من 3902 فدان يمتلكها 4712 مزارع تم زراعتها بالذرة الرفيعة وكذلك تم توحيد زراعة 9049 فدان يمتلكها 11079 مزارع تم زراعتها بالقمح حيث يقوم المشروع بتوفير المكينة الخاصة بحرث الارض وتسوية الارض بالليزر وكذلك يتم دعم المزارعين فى هذا النشاط بتوزتع التقاوى المنتقاة عليهم وكذلك الاسمدة والدعم الفنى.

كما قام البرنامج بانشاء أكثر من 50 محطة طاقة شمسية قدرات ما بين 25 :35 كيلووات تستخدم فى رى 1043.5 فدان تصل تكلفتها الى حوالى 50 مليون جنيه و توزيع 72 بتكلفة قدرها 39 مليون جنيه حصادة قمح ذاتية لحصاد القمح وتربيطة لتقليل الفاقد والمهدر اثناء عملية الحصاد.

كما تم تطوير 61 مسقى فرعة بطول 24379 م تخدم 1483 فدان لتقليل الهدر فى المياه وتقليل الوقت اللازم لوصول الماء لنهايات الحقول.

وبالنسبة لتدوير المخلفات قام المشروع بعقد عدد من الدورات فى تدوير المخلفات وانتاج الكمبوست حيث قام ادارة المشروع بتوزيع 60 مفرمة على الجمعيات الشريكة لاستخدامها فى فرم مخلفات المحاصيل الزراعية وتحويلها الى اعلاف غير تقليدية ولرفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية تم انشاء وتشغيل 4 وحدات لتجفيف الطماطم.

ولدعم دور المرأة داخل المجتمعات الريفية من خلال منحها قروض عينية دوارة فى مجال تربية البط والماعز وتربية النحل حيث تم تدريب وتاهيل اكثر من 10.000 سيدة وفتاة على هذه البرامج ومنحهم قروض عينى دوار فى هذه المجالات.

كما تم دعم الوحدات البيطرية ل 16 وحدات بيطرية حيث تم رفع كفاءة هذه الوحدات من خلال صيانة مبانى الوحدات وامدادها بالأجهزة البيطرية والمستلزمات اللازمة كذلك تم تدريب 64 طبيب بيطرى بهيئة الخدمات البيطرية متابعة وتشغيل وحدات الانذار المناخى المبكر التى تم انشائها داخل جمعيات المجتمع المدنى فى هذه القرى لضمان وصول كافة التوصيات التى تقلل من الاثار الضارة للتغييرات المناخية على المحاصيل الزراعية.