شكرا لقرائتكم خبر عن 300 فرصة عمل لفتيات القاهرة بمجال أخصائية تمويل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، 300 فرصة عمل جديدة، لفتيات محافظة القاهرة، من 18 إلى 35 سنة، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة "أخصائية تمويل"، وذلك داخل أحدى مؤسسات التضامن للتمويل الأصغر، بفروع: المرج الجديدة، وعين شمس والمعصرة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بإيجاد فرص عمل للشباب، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.

وبحسب بيان صحفى، قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الرواتب مجزية، ويحصل العامل على تأمين صحى، واجتماعى، ووثيقة تأمين على الحياة، مشيرة إلى أن التقديم بيتم بفروع المؤسسة، لسكان مناطق "المرج الجديدة ،و الخانكة، وأبو زعبل، والمرج القديمة، وعزبة النخل، والخصوص، و السلام "، يومي الأربعاء و الخميس، 31 - 7 - 2024، و1 - 8 - 2024، في الساعة 11 صباحاً، بمقر فرع " المرج الجديدة- ش البترول- بجوار دائري المرج الجديدة- برج الحاج رفعت الشعيني" ، وسكان مناطق،عين شمس، و المطرية ،و حدائق القبة ،وشبرا مصر،يومي الثلاثاء ،و الأربعاء ، 6 و7 - 8 - 2024، فى الساعة 11 صباحاً، بمقر فرع عين شمس " 19 ش عبد الرحمن عليش- مترو عين شمس الدور الأول".

وجاء في البيان أنه يمكن لسكان مناطق، دار السلام والمعصرة وحلوان، التقديم يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 - 8 - 2024، الساعة 11 صباحا بمقر فرع المعصرة " 90 ش خالد بن الوليد- حدائق حلوان- الدور الأول -أعلي مخبوزات المدينة".

كما يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص التسجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/boAtBFsvWHC4EjYq5، ويشار هنا إلى أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً ،حتى الرابعة عصراً،والإجازة الأسبوعية،يومي الجمعة والسبت..ويمكن الإستفسار، والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414 ،بالمسؤول أحمد الشيخ.