شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتخذة بعد تحريك أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

يعقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، عن أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالى...

بنزين 95.. 15 جنيها للتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه للتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيه للتر

السولار .... 11.50 جنيه للتر

الكيروسين .... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.