دليل اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان عن دليل الطالب لاختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة التربية الرياضية.

وتهدف اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية، قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات .

وقد تم وضع مجموعة من التعليمات العامة وهى:

- تكون مدة اختبارات القدرات على ثلاث أيام .

- لا يسمح نهائياً بإعادة الاختبارات لأي طالب.

- الدرجة الكلية للاختبارات البدنية والمهارية 100 درجة.

- درجة الاختبارات البدنية 60 درجة.

- درجة الاختبار المهارية 40 درجة.

- الحد الأدنى لقبول الطالب 60% من الدرجة الكلية للاختبارات بشرط ان يكون لائق في قياسات (الطول والوزن واختبارات القوام والشخصي والاختبار المهاري).

- تقرب الأرقام العشرية في الدرجات لصالح الطالب.

- يتم إعلان نتيجة الطول والوزن فقط على الطالب ، واستبعاد غير اللائق من باقي الاختبارات.

- الكشف الطبي يتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف على سلامة القلب والصحة العامة للطلاب لأداء الاختبارات.

- يجب ألا يقل الطول للطالب عن 165 سم.

ويستثنى من ذلك الأبطال الدوليين والأولمبيون وكذلك المتفوقين رياضيا ابطال الجمهورية من طلاب الثانوية العامة المشمولين بنظام التفوق الرياضي الرسمي بالدولة المشاركين خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وكذلك الطلاب الوافدين.

- يراعى العلاقة بين الطول والوزن بمعادلة (الطول - 100) كمؤشر أسهل وأسرع واقل تعقيدا على أن يكون المدى المسموح به لقبول الوزن زائد أو ناقص (١٥) كيلو للبنين .

ويتم الاختبار على عدة أيام فاليوم الأول: لاختبار القدرات :

- تسجيل بيانات الطالب وتسديد الرسوم.

- الكشف الطبي المبدئي ويتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف على سلامة القلب والصحة العامة للطالب لأداء الاختبارات.

- قياس الطول والوزن.

- اختبار القوام ( لائق / غير لائق ) وتقوم اللجنة بالكشف عن الانحرافات القوامية المختلفة.

اليوم الثاني: لاختبار القدرات:

الاختبارات البدنية: الدرجة 60:

- اختبار السرعة: العدو والجري بدون سباقات 100م- 800 م 10درجات.

- اختبار القوة الشد على العقلة 10 درجات.

- اختبار القدرة العضلية الوثب العريض من الثبات 10 درجات.

- اختبار المرونة ثنى الجذع أماماً ولأسفل لأقصى مدى ممكن 10 درجات.

- اختبار الرشاقة الانبطاح المائل من الوقوف 10 درجات.

- اختبار التحمل الجري 800متر 10درجات.

الاختبار المهاري: (40 درجة)

يؤدى الطالب اختبار المهارة في نشاط رياضي واحد من بين الآتي:

- الألعاب: (كرة القدم - كرة اليد - كرة السلة - الكرة الطائرة - الهوكي - التنس - تنس الطاولة).

- مسابقات الميدان والمضمار :

الرمي ( قرص - جلة - مطرقة - رمح )

الوثب (الوثب الثلاثي / الوثب الطويل / الوثب العالي).

الجري (المسافات طويلة / الضاحية / الماراثون).

الرياضات المائية (السباحة - كرة الماء - غوص - غطس).

المنازلات والرياضات الفردية.

الجمباز (جمباز فني / ايروبيك / ترامبولين).

الدراجات ( اختبار سباق الدراجات).

اليوم الثالث: الاختبار الشخصي:

لائق / غير لائق، حيث تقوم اللجنة بالتحقق من صحة وسلامة النطق / السمع / الصوت حسن المظهرومدى معرفة المتقدم بالمعلومات عن الرياضة التي يمارسها.

بالنسبة للوافدين يتم اختبارهم بنفس الاختبارات السابقة مع تخصيص مكان محدد مركزي وأيام محددة لإجراء اختبارات القدرات.

وقد أعلنت الكلية الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات:

ملابس البنين:

فانلة دون أكمام - شورت - حذاء رياضي خفيف - شراب قصير أبيض - مايوه.

يفضل الحضور مرتدين بدلة التدريب Training Suit.

وتتمثل الأوراق المطلوبة أثناء التقدم لكلية التربية الرياضية لأداء اختبار القدرات، أن يتوجه شخصيا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد له الكترونيا، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومعه ما يلي:

- الإيصال الدال على تسجيل الطالب اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع.

- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6سم.

- أصل رقم الجلوس وصورة منه.

- صورة بطاقة الطالب الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

شروط النجاح:

حصول الطالب على نسبة60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط النجاح الطالب وحصوله على لائق.



اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم



اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم