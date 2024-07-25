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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. الصحة تكشف عدد وجبات الطفل يوميا لتغذيته بشكل سليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 25 يوليو 2024 11:16 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة السليمة لـ تغذية الأطفال والوجبات التى يتم تناولها على مدار اليوم.
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أنه يتم زيادة عدد الوجبات تدريجيا كالتالي
١- من 2 - 3 وجبات للرضع من 6 - 8 شهور
٢- من 3 - 4 وجبات للرضع من 9 - 24 شهرًا
٣- بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين عند الحاجة
انفوجراف
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