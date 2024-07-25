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انفوجراف.. الصحة تكشف عدد وجبات الطفل يوميا لتغذيته بشكل سليم

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 25 يوليو 2024 11:16 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة السليمة لـ تغذية الأطفال والوجبات التى يتم تناولها على مدار اليوم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أنه يتم زيادة عدد الوجبات تدريجيا كالتالي

١- من 2 - 3 وجبات للرضع من 6 - 8 شهور

٢- من 3 - 4 وجبات للرضع من 9 - 24 شهرًا

٣- بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين عند الحاجة

 


انفوجراف

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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