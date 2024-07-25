7 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل نزلة الطريق الصحراوي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من قرية بني سلامة اتجاه الطريق الصحراوي، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

أسفر عن الحادث سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى اليوم الواحد للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.