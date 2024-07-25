تكريم المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام

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اختتمت أكاديمية المتحدة للإعلام UMA المستوى الثالث من البرنامج التدريبي في مجال المحتوى الرقمي الذي تم تنظيمه لعدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث شهد البرنامج مشاركة متميزة من العاملين بالقنوات العامة والإخبارية.

أقيم حفل الختام في مقر أكاديمية المتحدة للإعلام، وبدأ بكلمات ترحيبية من الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، مقدمة التحية على مشروعات التخرج التي خرج بها المتدربين، معربة عن فخرها بالتحصيل العلمي والمهارات الجديدة التي اكتسبها المتدربين. ومشيدة بأهمية تطوير الكفاءات الإعلامية لمواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام الرقمي.

وتضمن حفل التكريم توزيع شهادات التقدير على المتدربين، الذين أعربوا عن امتنانهم للشركة المتحدة على هذه الفرصة القيمة التي ساهمت في تطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم في مجال المحتوى الرقمي.

واستهدف البرنامج التدريبي المحتوى الرقمي، التدريب علي أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي، بما في ذلك تحليل البيانات، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وإنتاج ، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي. واستمرت الدورة على مدار أسبوع كامل، تخللها محاضرات وورش عمل تطبيقية قدمها خبراء ومتخصصون في المجال.

ومن جانبها أكدت الدكتور إيناس عبدالدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، أنه تم الانتهاء من تقديم برنامج تدريبي متخصص للمحتوى الرقمي «المستوى الثالث» لرفع كفاءة وتطوير الأداء للعاملين في قطاع المحتوى الرقمي بالشركة المتحدة، وهو برنامج تدريبي دوري مستدام يتم التأكيد من وصول العاملين في هذا القطاع لأقصى درجات الكفاءة المهنية والمعرفة.

مشيرة إلى إلى أن هذه التدريبات تتم من خلال مجموعة خبراء في هذا المجال، ويقوم البرنامج على التفاعل والتدريب العملي وليس فقط التدريب النظري، مؤكدة أن التدريب العملي يعمل على ثقل خبرات المتدربين، موضحة أنه يتم التواصل مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال والذين يقومون بجزء من التدريب للمتدربين.

وأوضحت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالشراكة مع الأكاديمية تستهدف تطوير ورفع كفاءة العاملين ويتم العمل خلال الفترة الحالية في أكثر من ملف على قطاعات كتقديم البرامج والكتابة الإبداعية والإخراج، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الباب للمؤسسات والأفراد للالتحاق بالأكاديمية وسيكون هناك إعلان من خلال الموقع الإلكتروني باكثر من مجال إبداعي، حيث أن هدف الأكاديمية دعم واكتشاف المواهب»، موضحة أن الشروط الخاصة بالالتحاق سيتم إعلانها عن طريق الموقع.

وتعتبر أكاديمية المتحدة للإعلام أحدث الكيانات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في مجال التدريب والتطوير الإعلامي، ضمن رؤية الشركة لتطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في التعليم المستمر، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الإعلام ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في خدماتها الإعلامية.



التكريم التكريم



أكاديمية المتحدة للإعلام أكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بأكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام

تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام

تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



ختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام ختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



ختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام ختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام تكريمً المتميزين بختام تدريب المحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام



أكاديمية المتحدة للإعلام أكاديمية المتحدة للإعلام