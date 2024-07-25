كيف تُحدد لجنة التسعير التلقائى أسعار المنتجات البترولية؟ إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.



لجنة التسعير

بدأت مصر تطبيق آلية للتسعير التلقائى لبعض المنتجات والمشتقات البترولية منذ بداية أكتوبر عام 2019 بهدف تحرير أسعار الوقود

تشهد أسعار الوقود فى مصر مراجعة كل 3 أشهر، وفقا لآلية تعتمد على سعر برميل النفط فى السوق العالمية، وتحركات الدولار أمام الجنيه

معادلة تسعير المنتجات البترولية تتكون من 3 مدخلات رئيسية:

أسعار النفط العالمية

أسعار صرف الدولار الأمريكى

أعباء التداول