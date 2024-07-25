شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالأرجنتين يؤكد على الروابط التاريخية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير المصرى بالأرجنتين الدكتور محمد كاظم على الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، لافتاً إلى احتفال الدولتين هذا العام بمرور 77 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها السفير خلال الاحتفال الذى أقيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لثورة يوليو المجيدة ،بحضور قيادات وزارة الخارجية الأرجنتينية، بإلإضافة الى ممثلي العديد من الوزارات، وحكومة العاصمة بوينس أيرس، ومقار تمثيل الولايات، ونواب برلمانيين، وقيادات المراكز الدينية والثقافية، وأساتذة علوم المصريات بالجامعات الأرجنتينية، فضلاً عن أقطاب الجالية المصرية ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وأبرز السفير ما شهدته العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية مؤخراً خاصة في المجال الاقتصادي في ضوء وجود اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتجمع ميركوسور منذ عام 2017، حيث وصل معدل التبادل التجاري إلى نحو 2 مليار دولار في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى إمكانية مضاعفته في ضوء تكامل الهياكل الاقتصادية للدولتين .

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس ان السفير أبرز إلى ما تشهده مصر من نهضة في شتى المجالات، داعياً الأرجنتينيين إلى التوافد عليها بغرض السياحة وكذا الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ومن جانبها، ألقت السفيرة مارسيا ليفاتشي وكيلة وزارة الخارجية الأرجنتينية للعلاقات السياسية وممثلة الحكومة الأرجنتينية في الحفل كلمة اتسمت بالحفاوة والتقدير لمصر حكومة وشعباً وحضارة، حيث تناولت عراقة وتميز العلاقات الثنائية بين مصر والأرجنتين، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي.

وأستعرضت أهم مجالات التعاون بين الدولتين سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً وتعليمياً وثقافياً.

وتضمن الحفل عرض أفلام حول السياحة والثقافة والحضارة المصرية، وفرص الاستثمار في مصر، مع إبراز المشروعات الكبرى والنهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها البلاد.

