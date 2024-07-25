بعد زيادة أسعار المحروقات.. تحرك عاجل من "التموين" لمتابعة محطات الوقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجاره الداخليه، تقريرًا من الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة ومن مديري المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.

وأفاد التقرير الوارد إلى أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات وأن هناك التزام بالأسعار الجديدة، وأكد مديري المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحده بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود، واشاروا إلى أن كل مديرية تسيير حملات على كل المحطات بالإضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

يُذكر أن وزارة التموين، انشأت غرفة عمليات مركزية برئاسة الدكتور شريف فاروق لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.