الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سيدة على حماتها المسنة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن مقطع فيديو يُظهر تعدي زوجة صاحب الحساب على والدته بمنطقة الشرقية.

وبالفحص تم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (عامل "مقيم خارج البلاد") لتضرره من زوجته (ربة منزل - مقيمة طرف والدته) لقيامها بالتعدي على والدته بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية.

وباستدعاء والدته أيدت ما سبق واتهمت زوجة نجلها بالتعدي عليها بالضرب، وباستدعاء المشكو في حقها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.