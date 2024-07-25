شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة تشن حملات تفتيشية مكبرة على مطاحن الدقيق والان مع تفاصيل الخبر

شنت مديرية التموين بالجيزة، حملات صباحية ومسائية مكبرة على محطات الوقود والأسواق والمطاحن ومحطات الوقود نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، خلال هذا الأسبوع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات هالة غريب وكيل وزارة التموين – مدير مديرية تموين الجيزة.

وقالت المديرية إنه خلال مرور حملة برئاسة هالة غريب مدير المديرية، وبالاشتراك مع الإدارات الرقابية بالمديرية، على مطحن بمنطقة أكتوبر، تم جرد كميات الدقيق، وعليه تبين وجود تجميع في كمية قدرها 210 شكائر دقيق، مشيرة إلى أنه تم عمل اللازم وتعلية الكمية على رصيد المطحن لصالح هيئة السلع التموينية وتم جشن من الأوزان بكمية قدرها طن واحد (20 شيكارة)، ولا يوجد مخالفة على الأوزان.

وأضافت أنه تم ضبط سيارة متعهد دقيق بها 143 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو لمخالفته للتوجيهات الوزارية، وتم تحرير محضر والتحفظ على السيارة في مطحن الزمر لحين صدور قرار النيابه المختصة في هذا الشأن وتسليم الدقيق لأصحاب المخابز شخصيًا ولصالح المواطنين.

وتابعت أنه خلال مرورها على مطحن في منطقة الحوامدية، ⁠تم جرد كمية الدقيق، وتبين وجود كمية قدرها 340 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو جرام نسبة استخراج 87.5%.

وخلال المرور على ⁠مطحن قطاع خاص في منطقة كرداسة، أشارت المديرية إلى أنه تم جرد الدقيق، وتبين أنه لا يوجد لديه أي مخالفة لعملية الجرد، ولكن بجسم الأوزان على شيكارة دقيق المخابز تلاحظ وجود نقص وزن في شيكارة المخابز زنة الـ50 كيلو 180 جرام، ونقص وزن علي شيكارة المستودعات زنة الشيكارة 30 كيلو جرام نقص وزن 127 جرام، وجارٍ محاسبته في ضوء التوجيه الوزاري رقم 18 وإرساله لصالح هيئة السلع التموينية.

وشهدت الحملات المرور على مطحن بمنطقة إمبابة، وتبين عدم وجود مخالفات بعد عملية الفحص والمراجعة، كما تم ضبط سيارة محملة بالدقيق مخالفة، وتم تحرير محضر جنح بكمية قدرها 112 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو جرام نسبة استخراج 87.5%، مشيرة إلى أنه حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه تم تسليم الدقيق لأصحاب المخابز شخصيًا بإقرار على صاحب المخبز وتم عمل المخالفة للمتعهد بعدم الالتزام بالقوانين والقرارات، حيث سائق السيارة غير مقيد في الترخيص وتم التحفظ على السيارة بمطحن.

وقالت المديرية إنه ⁠تم تحرير عدة مخالفات لمحطات وقود لتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بياناتها كالتالي:

- ⁠تم التحفظ على سيارة مملوءة بكمية من مادة السولار قدرها 4000 لتر سولار، وتحرير محضر جنح لتجميع كميات من السولار بغرض غير الغرض المخصص لها لبيعه في السوق السوداء والتربح من خلال بيعه.

- تحرير محضر تجميع دفترى لمحطة وقود بإجمالي كمية قدرها 48209 لتر مواد بترولية بياناتهم كالتالي:

- كمية قدرها 13294 لتر بنزين 95.

- ضبط 14204 لتر بنزين 92.

⁠- ضبط 20711 لتر سولار.

-تم عمل محضر عدم انتظام سجل 21 بترول لمحطة بنزين.