شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشيد بتعيين اللواء منال عاطف مساعدة لوزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتعيينه اللواء منال عاطف فى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وذلك ضمن حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة 2024.

وأكد المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة فخره بوصول اللواء منال عاطف لهذا المنصب المستحق، حيث تعد أول سيدة تشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وذلك لجهودها الكبيرة والمثمرة خلال مسيرتها فى قطاع حقوق الإنسان، ولاسيما فى مناهضة العنف ضد المرأة، وفى تقديم الدعم النفسى للناجيات من العنف الأسرى، كما يؤكد على أن هذه الترقية تعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية وامتدادا لجهود الوزارة في تمكين المرأة المصرية.