شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ضبط مخالفات فى أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظات صعيد مصر، تضمنت المرور على المنشآت الطبية الخاصة، ومراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان سلامتهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال مرور مسئولي العلاج الحر على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، تم رصد مخالفات جسيمة في مستشفى الزهور التخصصي بمنطقة القوصية في محافظة أسيوط.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن فريق المرور رصد مخالفات لشروط حفظ العينات في معمل المستشفى، وتم عمل محضر إثبات حالة.

وأكد الدكتور هشام زكي، استمرار المراقبة المشددة والمرور الدوري والمفاجئ، تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المريض المصري، والعمل على تقديم أفضل خدمة طبية في مختلف المنشآت الطبية.