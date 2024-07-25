شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجات الحرارة غدا وأمطار رعدية أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع غدا أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين .

ومتوقع غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

ومتوقع أيضا غدا اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.